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09:48, 6 июня 2023Силовые структуры

Двух участников российской банды арестовали за вымогательство денег у бизнесмена

В Приморье двоих участников банды арестовали за вымогательство денег и машины у бизнесмена

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Приморье задержали двоих участников хасанской банды — Надырбека Абдулгасанова и Евгения Танкова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

Им предъявили обвинение в бандитизме и вымогательстве и арестовали. По версии следствия, хасанская банда была создана в 2003 году Данияром Шановым. Она действовала вплоть до марта 2023 года. В ее состав входили Абдула Захаров, Надырбек Абдулгасанов, Евгений Танков и другие участники. Подельники за деньги охраняли предпринимателей, подконтрольных Шанову, и нападали на неугодных ему бизнесменов, используя огнестрельное оружие.

В период с января 2013 года по декабрь 2015 года Захаров и Танков стали требовать у предпринимателя полтора миллиона рублей и машину. В результате потерпевший передал им требуемую сумму и автомобиль. Кроме того, с июня по август 2017 года Захаров, Абдугасанов и Танков потребовали у того же коммерсанта передать им имущество на сумму полмиллиона рублей. В результате потерпевший передал им 200 тысяч рублей и пообещал найти оставшуюся часть.

Сотрудники СКР попросили граждан, пострадавших от деятельности банды, обратиться в следственное управление.

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    Елизавета Новикова
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