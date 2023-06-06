Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:41, 6 июня 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о правилах выбора дома для кошки

Ветеринар Наумова: для кошки лучше всего выбирать деревянный домик

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

Выбирая дом для кошки, лучше всего остановиться на деревянном варианте, обработанном антисептиком с защитой от грызунов и вредителей. О правилах выбора жилья для питомца в разговоре с News.ru россиянам рассказала ветеринар Маргарита Наумова.

Кроме древесины, для отделки можно выбрать ткань, ковер или кожу. Однако эксперт предупредила, что подобные материалы поглощают запахи, поэтому их нужно регулярно чистить и дезинфицировать.

По словам специалиста, домик должен соответствовать размеру животного — питомцу должно хватать места, чтобы развернуться и расправить лапы. «Но не стоит делать домик слишком большим, так как это может испугать кошку, и она не будет в нем спать», — отметила Наумова.

Ранее работники ветеринарной клиники в Канаде назвали шесть продуктов, опасных для жизни и здоровья собак. Список самых вредных продуктов возглавляют лук и чеснок, так как они ядовиты для большинства собак.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС
    Вашингтон заявил о наличии средств для помощи Киеву до осени
    Байдена проинформировали о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС
    Российская блогер-миллионник рассказала о жизни в тесной квартире с родителями
    Власти Новой Каховки заявили о снижении уровня воды
    Ищущим подтверждений измены в телефоне партнера дали неожиданный совет
    Девушка схватила змею ради эффектного фото и поплатилась здоровьем
    Звезда порно назвала преимущество отношений с ее коллегами
    Россиянина осудят за истязание 14-летней дочери
    В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.