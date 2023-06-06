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19:10, 6 июня 2023Среда обитания

Утонувший в грязи экскаватор в Москве сняли на видео

Утонувший в грязи экскаватор в московском районе Чертаново сняли на видео

В районе Чертаново на юге Москвы экскаватор завяз в грязи во время работ. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Чертаново».

Снятый на видео инцидент произошел во вторник, 6 июня. Автор сообщения уточнил, что экскаватор утонул в грязи во время благоустройства территории. На записи, сделанной очевидцем случившегося, можно наблюдать, как землеройная машина оранжевого цвета на половину корпуса погрузилась в грязь. При этом на момент съемки кабина была открыта, и водителя в ней уже не было. Кроме того, по улице возле места происшествия, предположительно, течет вода из канализации.

В мае в Кургане автомобиль провалился в дыру в асфальте и оставил без холодного водоснабжения жильцов нескольких домов. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Маркса, возле 20-го дома по улице Ленина.

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    Полина Кислицына
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