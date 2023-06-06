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12:17, 6 июня 2023Ценности

Инстасамка показала внешность без макияжа и фильтров

Рэперша Инстасамка показала лицо без макияжа и фильтров во время поездки в торговый центр

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала во время поездки на машине в торговый центр в Дубае. Она убрала волосы назад, надев белую повязку, а также продемонстрировала обнаженные плечи с татуировками и золотистую цепочку на шее. При этом видно, что у девушки на лице нет косметики.

«Намазалась кремом и еду в Dubai Mall — тратить бабки», — заявила инфлюэнсерша.

Ранее Инстасамка похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). 23-летняя знаменитость рассказала, что супруг преподнес ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей.

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    Карина Черных
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