Рэперша Инстасамка показала лицо без макияжа и фильтров во время поездки в торговый центр

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала во время поездки на машине в торговый центр в Дубае. Она убрала волосы назад, надев белую повязку, а также продемонстрировала обнаженные плечи с татуировками и золотистую цепочку на шее. При этом видно, что у девушки на лице нет косметики.

«Намазалась кремом и еду в Dubai Mall — тратить бабки», — заявила инфлюэнсерша.

Ранее Инстасамка похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). 23-летняя знаменитость рассказала, что супруг преподнес ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей.