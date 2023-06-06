В ДНР назвали точку основного удара ВСУ при контрнаступлении

Военкор Матюшин: основной точкой контрнаступления ВСУ станет запорожское направление

Старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин в разговоре с Ura.ru назвал главную точку удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае контрнаступления. По его мнению, они будут атаковать на запорожском направлении и стараться выйти к Крыму.

«Место основного удара ВСУ очень сложно опередить, потому что невозможно точно сказать, где оно находится. Такие данные содержатся в секрете», — заявил он.

Матюшин подчеркнул, что в связи с этим предсказать основное направление атаки можно лишь основываясь на тактических и стратегических выгодах от наступления украинских войск. В этом случае ВСУ с большой долей вероятности соберут основные силы для атаки на запорожском направлении для того, чтобы прорваться к Крыму, двигаясь через Мелитополь по степям, добавил он.

Военкор также выразил уверенность в том, что украинские солдаты будут проводить вспомогательные атаки с целью отвлечь российских военных от главного места удара.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские граждане расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает Киев.