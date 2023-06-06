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02:22, 6 июня 2023Мир

Американский подполковник спрогнозировал большие потери ВСУ в зоне СВО

Подполковник США Дэвис спрогнозировал большие потери ВСУ из-за ложных надежд Киева

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украинские граждане расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает Киев. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Военный отметил, что у него «сердце обливается кровью» из-за того, что украинцы продолжают нести большие потери в зоне специальной военной операции (СВО). «Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — спрогнозировал он.

По мнению подполковника, своими атаками Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут только разведать слабые места российской обороны. При этом, по его мнению, Москва к таким действиям уже готова. «У них намного больше военного потенциала и человеческих ресурсов. Украина такими преимуществами не обладает», — добавил он. По мнению эксперта, время работает на РФ, а не на Украину.

В понедельник, 5 июня, стало известно, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Официальные лица США подтвердили начало контрнаступления украинских войск.

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    Марина Совина
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