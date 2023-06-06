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15:20, 6 июня 2023Среда обитания

В Москве нашли опасную недвижимость с низкой ценой

Эксперт Летенков: самое дешевое жилье в Москве оказалось опасным

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Наиболее доступная недвижимость на рынке Москвы оказалась неподходящей для жилья. Опасность таких объектов назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики нашли в столице три предложения до 2,05 миллиона рублей. По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, самые дешевые объекты находятся в непредназначенных для проживания местах — на цокольных этажах, где проходят коммуникации. Покупатели интересуются такими лотами из-за низкой цены, однако в случае покупки подвергают себя риску.

«Волна проверок на такие объекты не за горами и те риски, о которых, как правило, продавцы не сообщают покупателям, лягут на плечи новых собственников», — пояснил Летенков.

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Самый дешевый объект, доступный для покупки в Москве — апартаменты площадью 15 квадратных метров за 1,59 миллиона рублей на цокольном этаже здания недалеко от станции метро «Измайлово». Второе место в рейтинге наиболее доступного жилья заняли апартаменты 12,5 «квадрата» на цокольном этаже в доме рядом со станцией метро «Юго-Восточная». Тройку лидеров закрывают апартаменты в 17,3 «квадрата» за 2,05 миллиона рублей, они располагаются недалеко от станции метро «Юго-Восточная».

В мае стала известна стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы — 2,8 миллиона рублей. Такой бюджет позволит приобрести двухуровневый апартамент в 16 квадратных метров.

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    Александра Качан
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