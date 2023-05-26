Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве

«Авито Недвижимость»: самая дешевая «однушка» в Москве стоит 2,8 миллиона рублей

Самая дешевая однокомнатная квартира на вторичном рынке в Москве стоит 2,8 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Недвижимость», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Цены на «однушки» в статусе апартаментов начинаются от 2,8 миллиона рублей. За эту сумму можно приобрести двухуровневый объект в 16 квадратных метров в реконструированном доме недалеко от станции метро «Южная». Что касается квартиры, то за самый бюджетный вариант придется отдать 4,1 миллиона рублей — недвижимость находится в Можайском районе.

Аналитики также назвали стоимость самой дорогой квартиры. Она обойдется в 95 миллионов рублей. За эту цену продают объект площадью 98 квадратных метров в клубном доме в районе улицы Арбат и Гоголевского бульвара. При этом в среднем однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы стоит 10,4 миллиона рублей.

Ранее аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость» выяснили, что в мае 2023 года самую дешевую однокомнатную квартиру в старой Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Речь шла об «однушке» площадью 39 квадратных метров в районе Южное Бутово.