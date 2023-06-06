Путин наградил Додика орденом Александра Невского

Путин наградил президента Республики Сербской Додика орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика орденом Александра Невского. Об этом сообщается в указе главы российского государства, передает РИА Новости.

«За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада», — сказано в документе. Додик отметил, что его страна подвергается огромному давлению из-за своей позиции в отношении Москвы.

23 мая состоялась Путин встретился с Додиком в Москве. Лидеры обсудили важные вопросы двусторонней повестки. Президент Республики Сербской после отметил, что его визит в Россию был очень успешным для поддержания дружеских отношений.