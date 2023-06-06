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15:55, 6 июня 2023Мир

Путин наградил Додика орденом Александра Невского

Путин наградил президента Республики Сербской Додика орденом Александра Невского

Фото: Aly Song / Reuters

Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика орденом Александра Невского. Об этом сообщается в указе главы российского государства, передает РИА Новости.

«За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада», — сказано в документе. Додик отметил, что его страна подвергается огромному давлению из-за своей позиции в отношении Москвы.

23 мая состоялась Путин встретился с Додиком в Москве. Лидеры обсудили важные вопросы двусторонней повестки. Президент Республики Сербской после отметил, что его визит в Россию был очень успешным для поддержания дружеских отношений.

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    Виктория Кондратьева
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