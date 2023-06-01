Президент Республики Сербской положительно оценил свой визит в Россию

Президент Республики Сербской Додик заявил, что его визит в Россию был очень успешным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что его визит в Россию был очень успешным для поддержания дружеских отношений с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, поездка поспособствовала укреплению отношений энтитета с Россией. «Президент Республики Сербской заявил, что во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждались все важные вопросы и президент России выразил твердую решимость поддержать Республику Сербскую и не оставить ее одну на политической сцене», — рассказали в пресс-службе Додика.

Кроме того, во время своего визита Додик также заверил российское руководство в неизменности позиции Республики Сербской относительно западных санкций против Москвы.

Ранее Путин поблагодарил Додика за его нейтральную позицию по конфликту на Украине. «Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению», — подчеркнул он.

Встреча Додика и российского лидера состоялась 23 мая. Планировалось, что президенты обсудят двусторонние экономические проекты и важные геополитические вопросы.