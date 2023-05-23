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20:29, 23 мая 2023Мир

Путин поблагодарил Додика за позицию по Украине

Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской БиГ по Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком поблагодарил его за нейтральную позицию по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность. Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию», — заявил российский лидер.

О встрече двух лидеров стало известно 23 мая. Планировалось, что Путин и Додик обсудят двусторонние экономические проекты и важные геополитические вопросы.

8 января Додик наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».

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Дмитрий Сотак
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