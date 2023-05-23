Путин поблагодарил Додика за позицию по Украине

Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской БиГ по Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком поблагодарил его за нейтральную позицию по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность. Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию», — заявил российский лидер.

О встрече двух лидеров стало известно 23 мая. Планировалось, что Путин и Додик обсудят двусторонние экономические проекты и важные геополитические вопросы.

8 января Додик наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».

