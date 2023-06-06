Из-за разрушения Каховской ГЭС предрекли заражение питьевых источников

Эколог Расулмухамедов: разрушение Каховской ГЭС вызовет заражение питьевых источников

Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов предрек, что в долгосрочной перспективе из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может начаться заражение питьевых источников. Об этом специалист рассказала в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт объяснил, что из-за быстрого подъема воды будут нарушены все традиционные водные источники. К тому же из очистных сооружений вода может вымыть в реку разные отходы.

«Долгосрочная проблема в том, что вода заражает питьевые источники. Земля будет пропитываться и определенное время будет сложно жить на этих территориях», — отметил Расулмухамедов.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.