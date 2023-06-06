В Курской области нашли беспилотник «Азова»

Baza: в Курской области 6 июня обнаружили два БПЛА, в том числе один с маркировкой «Азова»

Утром во вторник, 6 июня, сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были обнаружены в Курской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, первый дрон был найден на окраине села Лебедевка Суджанского района Курской области. Его длина составляла два с половиной метра, а на крыльях имелась маркировка бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена). Подчеркивается, что взрывного устройства на БПЛА обнаружено не было.

Обломки второго дрона нашел на своем участке 76-летний житель Курска. Уточняется, что речь идет о хвостовой части и оплавленной платы. По данным издания, это части одного из БПЛА, которые были сбиты над Курском в ночь на 2 июня. В результате падения беспилотников никто не пострадал.

В воскресенье, 4 июня, Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитом в Судже беспилотнике бригады «Азов».