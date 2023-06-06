Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 6 июня 2023Россия

В Курской области нашли беспилотник «Азова»

Baza: в Курской области 6 июня обнаружили два БПЛА, в том числе один с маркировкой «Азова»

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Утром во вторник, 6 июня, сразу два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были обнаружены в Курской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, первый дрон был найден на окраине села Лебедевка Суджанского района Курской области. Его длина составляла два с половиной метра, а на крыльях имелась маркировка бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена). Подчеркивается, что взрывного устройства на БПЛА обнаружено не было.

Обломки второго дрона нашел на своем участке 76-летний житель Курска. Уточняется, что речь идет о хвостовой части и оплавленной платы. По данным издания, это части одного из БПЛА, которые были сбиты над Курском в ночь на 2 июня. В результате падения беспилотников никто не пострадал.

В воскресенье, 4 июня, Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитом в Судже беспилотнике бригады «Азов».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС
    Врач предупредил о неожиданном последствии курения
    В Крыму посадили украинский беспилотник средствами РЭБ
    Кулеба заявил о готовности ЕС помочь с последствиями повреждения Каховской ГЭС
    В Курской области нашли беспилотник «Азова»
    Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
    Путин предложил использовать в такси и каршеринге только российские автомобили
    Число погибших от отравления сидром возросло до 29
    Белый дом оценил сообщения о причастности России к подрыву Каховской ГЭС
    Суд арестовал сжегшего 14-летнего москвича подростка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.