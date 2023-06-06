Провал контрнаступления Украины объяснили

Военный эксперт Литовкин: наступление ВСУ было обречено на провал

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было необходимой военной инфраструктуры и вооружения для проведения успешного и эффективного контрнаступления, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, почему, по его мнению, наступление ВСУ было обречено на провал.

Так, Литовкин объяснил, что успешное отражение контрнаступление Украины в первую очередь связанно с хорошо выстроенной российской обороной.

«Во-вторых, у Украины нет самолетов, которые должны прикрывать бронетехнику, нет войсковой ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»). Так как бронетехника сверху не прикрыта штурмовками и вертолетами, она остается открыта для ударов авиации и ракетных войск. Они не могли достичь успеха без авиации», — объяснил эксперт.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление. По словам главы ведомства, с этой целью украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. Он добавил, что ВСУ уже потеряли более 1,6 тысячи человек.

Шойгу подчеркнул, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла значительные и несопоставимые потери. «Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — сказал он.