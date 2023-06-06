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04:56, 6 июня 2023Мир

Стали известны подробности о смерти бывшего агента ФБР Ханссена

AP: бывший агент советской и российской разведки Ханссен умер ненасильственной смертью

Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу Советского Союза и России, умер ненасильственной смертью, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным издания, осужденного нашли без сознания в камере тюрьмы, расположенной в штате Колорадо. Позже администрация учреждения заявила о его смерти. «Предполагается, что он умер естественной смертью», — указал источник.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник ФБР и агент советской разведки Ханссен, который был приговорен к лишению свободы на пожизненный срок, умер в США в 79 лет. Подробности смерти не сообщались.

Ханссена задержали в феврале 2001 года. Он работал в американской контрразведке, одновременно сотрудничая с СССР и Россией. Работа в ФБР давала мужчине беспрепятственный доступ к секретным данным о контрразведывательных операциях ведомства.

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    Марина Совина
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