Стали известны подробности о смерти бывшего агента ФБР Ханссена

AP: бывший агент советской и российской разведки Ханссен умер ненасильственной смертью

Экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу Советского Союза и России, умер ненасильственной смертью, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным издания, осужденного нашли без сознания в камере тюрьмы, расположенной в штате Колорадо. Позже администрация учреждения заявила о его смерти. «Предполагается, что он умер естественной смертью», — указал источник.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник ФБР и агент советской разведки Ханссен, который был приговорен к лишению свободы на пожизненный срок, умер в США в 79 лет. Подробности смерти не сообщались.

Ханссена задержали в феврале 2001 года. Он работал в американской контрразведке, одновременно сотрудничая с СССР и Россией. Работа в ФБР давала мужчине беспрепятственный доступ к секретным данным о контрразведывательных операциях ведомства.

