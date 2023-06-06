Мужчина лишился пальца из-за занозы

Hull Daily Mail: в Великобритании мужчина засадил занозу и лишился пальца из-за инфекции

Страдающий от диабета житель британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, посадил занозу и лишился пальца. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Алан Блейки вытащил занозу из пальца на левой руке только четыре дня спустя. За это время палец опух и начал болеть, и мужчина обратился в больницу. Врачи очистили Блейки рану, наложили повязку и выписали антибиотик. Медики также попросили мужчину вернуться в медицинское учреждение через три дня, чтобы провериться на наличие инфекции.

Во время второго визита в клинику Блейкли пожаловался, что лучше ему не стало: палец опух еще сильнее и боль усилилась. Кроме того, на мизинце левой и на правой руке у него появились два волдыря. У мужчины была высокая температура и учащенное сердцебиение, однако врачи не нашли ничего подозрительного в этих симптомах. Медики просто удалили волдыри и отпустили британца домой, попросив вернуться на осмотр еще через три дня.

Однако к вечеру того же дня обеспокоенный своим состоянием Блейки обратился в отделение неотложной помощи. По словам мужчины, на его руке появилась красная линия шириной 2,5 сантиметра и припухлость размером с мяч для гольфа на локте. Врачи диагностировали у пациента подкожную флегмону — острое гнойное воспаление подкожно-жировой клетчатки. Блейки назначили срочную операцию. «К тому времени мой палец позеленел, он был твердым и страшно болел», — рассказывает мужчина.

Во время хирургического вмешательства выяснилось, что палец придется ампутировать. «Когда мне сказали, что его нужно ампутировать, я был в шоке. Но в тот момент я подумал: "Ну ничего уже не поделать". Пришлось смириться», — вспоминает Блейки. Врачи благополучно удалили пациенту часть пальца, после чего он пошел на поправку.

Однако даже спустя четыре года после операции мужчина все еще испытывает дискомфорт. Он был вынужден отказаться от любимых хобби — футбола и гольфа. Блейки утверждает, что ощущает «электрические разряды» каждый раз, когда ударяется левой рукой. Мужчине предстоит перенести операцию по удалению нервных окончаний из оставшейся части пальца.

Блейки подал иск против государственной больницы, врачи которой вовремя не отреагировали на тревожные симптомы. Медицинское учреждение признало свою вину и назначило пациенту компенсацию за нанесенный ущерб.

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