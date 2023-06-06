Белый дом ответил на вопрос о поддержке США кандидатуры на пост генсека НАТО

Белый дом: США пока не решили, чью кандидатуру на пост генсека НАТО планируют поддержать

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос о том, чью кандидатуру на пост генсека НАТО планируют поддержать США. По его словам, Вашингтон пока не принял окончательного решения по данному вопросу, сообщает ТАСС.

«Мне нечего сказать насчет следующего генсека НАТО», — заявил он.

Представитель американской администрации уточнил, что президент США Джо Байден еще не определился с тем, кому Соединенные Штаты будут оказывать поддержку.

В конце мая агентство Reuters писало, что гонка за пост следующего руководителя НАТО разгорается, но она фактически проходит тайно, а победитель еще не ясен. Как уточнили журналисты, многие члены альянса хотели бы, чтобы вопрос о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга был решен на саммите НАТО в Литве в середине июля. Впрочем, члены альянса могут и попросить Столтенберга продлить срок его полномочий в четвертый раз.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее говорил, что хотел бы занять этот пост.