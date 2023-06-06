Экс-президент Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, к каким результатам привели Минские соглашения. Об этом он высказался в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Порошенко раскрыл последствия Минских соглашений и признал, что они провалились. Однако договоренности помогли вооружить Украину, отметил он. По его словам, сразу после подписания документа он пригласил инструкторов НАТО, приобрел оружие и технику. «Во время моего президентства мы построили армию», — заявил экс-президент.

«Именно президент [США Джо] Байден отменил санкции, которые мешали давать нам оружие, мы всегда должны помнить об этом, но именно мы выстроили живой щит сопротивления. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — добавил Порошенко.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).