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02:19, 6 июня 2023Бывший СССР

Порошенко раскрыл последствия Минских соглашений

Экс-президент Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, к каким результатам привели Минские соглашения. Об этом он высказался в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Порошенко раскрыл последствия Минских соглашений и признал, что они провалились. Однако договоренности помогли вооружить Украину, отметил он. По его словам, сразу после подписания документа он пригласил инструкторов НАТО, приобрел оружие и технику. «Во время моего президентства мы построили армию», — заявил экс-президент.

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«Именно президент [США Джо] Байден отменил санкции, которые мешали давать нам оружие, мы всегда должны помнить об этом, но именно мы выстроили живой щит сопротивления. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — добавил Порошенко.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).

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    Марина Совина
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