На Украине заявили о невозможности наступления ВСУ по воде

Экс-министр обороны Украины: ВСУ не смогут наступать по воде из-за прорыва Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перейти в наступление по воде из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил журналу Newsweek бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Это [разрушение] сделало фактически невозможным пересечение реки на этом участке», — высказался он.

По словам Загороднюка, на указанной территории значительно усложнится проведение операций. Бывший министр обороны отметил, что наступление армии Украины через Днепр теперь невозможно. Как пишет издание, Херсонская область являлась одним из возможных мест проведения контрнаступления ВСУ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступательные действия украинских войск «захлебываются». Он отметил, что неудачи в ходе контрнаступления вынудили Киев совершить диверсию на Каховской ГЭС.