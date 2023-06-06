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17:26, 6 июня 2023Россия

Российские силы ПВО сбили два украинских самолета и два вертолета в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских самолета и два вертолета в зоне СВО

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили два украинских самолета и два вертолета в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 6 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Штурмовик Су-25 был сбит в небе над Херсонской областью, а истребитель Су-27 — в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР), уточнили в военном ведомстве.

Два украинских вертолета Ми-8 были уничтожены в небе над Запорожской областью и ДНР, добавил представитель Минобороны.

Ранее 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого командование ВСУ сосредоточило большое количество живой силы и военной техники сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, пояснил он. Украинские войска при попытке прорвать оборону Вооруженных сил России потеряли более 1600 солдат, а также 28 танков, в том числе 8 переданных Украине Leopard.

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    Алан Босиков
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