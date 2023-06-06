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17:25, 6 июня 2023Ценности

Дженнифер Лопес обругали в сети за появление на публике в вульгарном наряде

Фанаты обругали в сети певицу Дженнифер Лопес за платье с разрезами выше ягодиц

Фото: Allison Dinner / Reuters

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети со стороны фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

53-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время шопинга в Западном Голливуде. Для прогулки поп-исполнительница выбрала джинсовое оверсайз-платье люксового бренда Valentino, оформленное двумя разрезами выше ягодиц, и кожаные сапоги коричневого цвета. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки в круглой оправе, массивные серьги и коричневая сумка.

Читатели материала не оценили внешний вид звезды, назвав его вульгарным и нелепым. «Уродливое и безвкусное платье. Мне было бы неловко, если бы моя прошлась в таком наряде по улице», «Джинсовый мешок», «К сожалению, у Дженнифер нет ни роста, ни ног, чтобы носить такое платье», «Выглядит очень дешево. Ее выбор одежды часто оставляет желать лучшего», «Это платье ее уродует — и это несмотря на то, что она на каблуках», — возмущались они.

В мае Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новым снимком в бикини. Знаменитость показала фигуру в купальнике желтого цвета с глубоким декольте. Поп-исполнительницу запечатлели лежащей на шезлонге с солнцезащитными очками в руках. При этом ее образ дополнили разноцветный шелковый платок, повязанный на голове, золотые серьги-кольца и несколько колец.

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    Мария Винар
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