Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:32, 6 июня 2023Моя страна

В Татарстане пройдет фотовыставка о звездах отечественной космонавтики

Роскосмос представит фотовыставку о звездах отечественной космонавтики в Казани
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Роскосмос представит баннерную фотовыставку «Женское лицо российского космоса» на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» в Татарстане. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

В экспозиции на открытом воздухе будут показаны редкие фотографии звезд отечественной космонавтики. Отмечается, что выставка пройдет с 9 по 23 июня.

Материалы по теме:
Без спешки. О виртуальных российских музеях
Без спешки.О виртуальных российских музеях
23 ноября 2021
«Мне всегда были интересны старинные вещи» Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Мне всегда были интересны старинные вещи»Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
24 ноября 2021

«Впервые госкорпорация "Роскосмос" представляет уникальную фотовыставку, посвященную советским и российским женщинам, прославившим страну своими полетами в космическое пространство и самоотверженной работой на орбитальных станциях», — говорится в сообщении.

Открытие экспозиции состоится в 14:00 на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря. В пресс-службе музея-заповедника подчеркнули, что посетить ее смогут все желающие.

Ранее в июне в Казани открылась мемориальная композиция в честь оперного певца Федора Шаляпина и писателя Максима Горького. В церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу подтвердил начало контрнаступления ВСУ
    Блогерша назвала безвкусицей трендовую летнюю обувь
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за три дня контрнаступления
    Зеленский встретился с посланником Папы Римского
    В Молдавии захотели совместить празднование Дня Победы и Дня поминовения
    Похитители потребовали у москвички выкуп за пропавшего сына
    Премьер Грузии объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским на саммите в Молдавии
    Шойгу назвал возможную цель подрыва Каховской ГЭС
    Сын советника Мосжилинспекции пропал в Москве
    В ООН заявили об отставании человечества
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.