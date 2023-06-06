В Татарстане пройдет фотовыставка о звездах отечественной космонавтики

Роскосмос представит фотовыставку о звездах отечественной космонавтики в Казани

Роскосмос представит баннерную фотовыставку «Женское лицо российского космоса» на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» в Татарстане. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

В экспозиции на открытом воздухе будут показаны редкие фотографии звезд отечественной космонавтики. Отмечается, что выставка пройдет с 9 по 23 июня.

«Впервые госкорпорация "Роскосмос" представляет уникальную фотовыставку, посвященную советским и российским женщинам, прославившим страну своими полетами в космическое пространство и самоотверженной работой на орбитальных станциях», — говорится в сообщении.

Открытие экспозиции состоится в 14:00 на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря. В пресс-службе музея-заповедника подчеркнули, что посетить ее смогут все желающие.

Ранее в июне в Казани открылась мемориальная композиция в честь оперного певца Федора Шаляпина и писателя Максима Горького. В церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

