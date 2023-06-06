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17:05, 6 июня 2023Из жизни

Учитель информатики подарил коллеге почку

TAPinto: учитель в США подарил почку нуждавшейся в пересадке коллеге

Фото: Saint Leo the Great School

Учитель информатики из школы в американском городе Миддлтон, штат Нью-Джерси, подарил почку коллеге. Об этом сообщает TAPinto.

Учительница английского языка средней школы Лорен Крупи нуждалась в пересадке почки, однако никто из ее близких друзей и членов семьи не подошел в качестве донора. Тогда муж преподавательницы опубликовал в соцсетях пост о поиске подходящего человека.

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Таким донором оказался коллега женщины, преподаватель информатики Майк Дэнеман, который решил отдать американке свою почку. Вся школа, от руководства до учеников, поддержала это решение, которое восприняли как истинный акт самоотверженности и доброты.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила свою почку незнакомке, с которой разговорилась на пляже. Теперь женщины стали подругами и регулярно общаются.

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    Алиса Дмитриева
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