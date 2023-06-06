Учитель информатики подарил коллеге почку

TAPinto: учитель в США подарил почку нуждавшейся в пересадке коллеге

Учитель информатики из школы в американском городе Миддлтон, штат Нью-Джерси, подарил почку коллеге. Об этом сообщает TAPinto.

Учительница английского языка средней школы Лорен Крупи нуждалась в пересадке почки, однако никто из ее близких друзей и членов семьи не подошел в качестве донора. Тогда муж преподавательницы опубликовал в соцсетях пост о поиске подходящего человека.

Таким донором оказался коллега женщины, преподаватель информатики Майк Дэнеман, который решил отдать американке свою почку. Вся школа, от руководства до учеников, поддержала это решение, которое восприняли как истинный акт самоотверженности и доброты.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила свою почку незнакомке, с которой разговорилась на пляже. Теперь женщины стали подругами и регулярно общаются.

