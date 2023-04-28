Женщина подарила свою почку встреченной на пляже незнакомке

BBC News: британка разговорилась на пляже с незнакомкой и получила почку в подарок

Жительница Великобритании подарила свою почку незнакомке, с которой разговорилась на пляже. Об этом сообщает BBC News.

44-летняя Люси Хамфри более десяти лет страдала от волчанки — хронического системного аутоиммунного заболевания, при котором собственная иммунная система организма повреждает клетки. Врачи заявили женщине, что несмотря на лечение и процедуры диализа, без пересадки почки она сможет прожить не более пяти лет. Британка отправилась в путешествие на автодоме вместе с 49-летним возлюбленным Цениддом Оуэном и двумя собаками. Пара отправилась на пляж в городе Барри.

Пара припарковала автодом и начала готовить барбекю. Принадлежащий Хамфри доберман по кличке Инди настойчиво заинтересовался незнакомой женщиной, которая сидела поодаль. Владелица собаки и ее возлюбленный подошли к ней, чтобы извиниться за поведение собаки. Оказалось, что женщина вязала, и большая собака вовсе не беспокоила ее. Пара пригласила незнакомку присоединиться к ним на барбекю. В ходе беседы выяснилось, что встреченная британцами женщина, которую зовут Кэти Джеймс, недавно зарегистрировалась в качестве донора почки и готова отдать ее в подарок любому нуждающемуся.

Новые знакомые обменялись контактами. После проведения всех необходимых анализов оказалось, что Джеймс является идеальным донором для Хамфри. По словам врачей, вероятность такого совпадения составляет один к 22 миллионам. Пересадка почки прошла успешно. Теперь женщины стали друзьями и регулярно общаются.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница штата Калифорния, США тайно пожертвовала почку своему отцу и спасла ему жизнь. После операции он больше не нуждается в прохождении процедур диализа.

