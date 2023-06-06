Госсекретарь США посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином

Госсекретарь США Блинкен посетит Китай для возможных переговоров с Си Цзиньпином

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в ближайшие недели, передает Bloomberg.

Отмечается, что политик может приехать для возможных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку Вашингтон стремится возобновить общение. Точное время визита Блинкена все еще не определено, сообщают источники издания.

Ранее госсекретарь заявил о нежелании США вести холодную войну с Китаем. Кроме того, он отметил, что за 30 лет его работы на госслужбе он не видел, чтобы страны Запада, Европы и ведущие партнеры в Азии выработали настолько близкие позиции по Китаю.