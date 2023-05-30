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21:23, 30 мая 2023Мир

В США заявили о нежелании вести холодную войну с Китаем

Госсекретарь США Блинкен: страны Запада выработали самые близкие за 30 лет позиции по КНР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинке на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в городе Лулео прокомментировал отношения западных стран с КНР. Его слова приводит ТАСС.

Блинкен заявил, что за 30 лет его на работы на госслужбе он не видел, чтобы страны Запада, Европы и ведущие партнеры в Азии выработали настолько близкие за 30 лет позиции по Китаю. По его словам, никто из союзников не поддерживает экономическое отделение от Пекина, однако стремятся к нейтрализации рисков.

«Мы не стремимся к новой холодной войне. Мы не стремимся сдерживать Китай», — заключил американский госсекретарь.

Ранее посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон готов к разговору с Китаем. «Нам нужны более эффективные каналы [связи] между двумя правительствами, более глубокие каналы», — отметил он.

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    Марина Совина
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