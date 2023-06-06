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20:35, 6 июня 2023Путешествия

Туроператоры сравнили любимые курорты богачей и назвали самый дешевый

В АТОР рассказали, что отдых на Сейшелах этим летом будет дешевле, чем на Мальдивах

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Отдых на Сейшелах летом 2023 года обойдется россиянам дешевле, чем отпуск на Мальдивах. Об этом рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), сравнившие цены перелетов на любимые курорты богачей.

Самым дешевым специалисты назвали перелет на сейшельский остров Маэ. В конце июня слетать туда-обратно с багажом получится за 64 тысячи рублей, а перелет на Мальдивы в этот же период будет стоить от 90 тысяч рублей в обе стороны. При этом на отели на Сейшелах, в отличие от Мальдив, массового снижения цен в летнем сезоне нет.

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В АТОР добавили, что добраться до Сейшел можно прямыми рейсами «Аэрофлота» или стыковочными рейсами Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways и Ethiopian Airlines.

Ранее Мальдивы и Сейшелы неоднократно возглавляли списки любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭ, Греции и Италии.

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    Марина Черняк
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