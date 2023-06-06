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18:01, 6 июня 2023Моя страна

В Челябинской области начали маркировать объединяющую три нацпарка тропу

В Челябинской области начали маркировать тропу, которая объединит три нацпарка

Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В Челябинской области 3 июня начали маркировать «Южноуральскую тропу», которая объединит регион с Башкортостаном и Оренбургской областью. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

Маршрут объединит национальные парки «Зигальга», «Зюраткуль» и «Таганай». Участок в Челябинской области начинается в нацпарке «Зигальга», идет через Тюлюк, через вершины Иремель, нацпарк «Зюраткуль», Веселовку, хребет Уреньга, Златоуст, нацпарк «Таганай», Ицыл и закончится на озере Тургояк.

Первые 300 километров были промаркированы в 2022 году на территории Башкортостана. Тропа создается не с нуля — на ней расположены дороги и отели, благодаря которым весь маршрут можно преодолеть без ночевки в палатках. Автор тропы — путешественник Раис Габитов.

Ранее в Оренбургской области открылся новый туристический маршрут «Семь вершин степного Урала», или «Степной волк». Торжественное открытие тропы состоялось в селе Андреевка Саракташского района. Автором проекта стала студентка Оренбургского государственного педагогического университета Дарья Буц. Ее проект получил грантовую поддержку во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия».

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    Сергей Истомин
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