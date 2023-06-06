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11:20, 6 июня 2023Силовые структуры

Перевернувшаяся перед входом в парк полицейская машина попала на видео

В сети появилось видео с перевернувшимся возле парка в Москве полицейским Renault Logan

В Москве служебный полицейский автомобиль Renault Logan перевернулся перед входом в парк Петра Алексеева и попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как группа мужчин стоит возле лежащего колесами вверх возле столба авто. Мимо по улице проезжают другие машины.

Инцидент произошел на Онежской улице. Никто из правоохранителей и других водителей не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль.

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    Елизавета Новикова
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