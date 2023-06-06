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Перевернувшаяся перед входом в парк полицейская машина попала на видео
В сети появилось видео с перевернувшимся возле парка в Москве полицейским Renault Logan
В Москве служебный полицейский автомобиль Renault Logan перевернулся перед входом в парк Петра Алексеева и попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как группа мужчин стоит возле лежащего колесами вверх возле столба авто. Мимо по улице проезжают другие машины.
Инцидент произошел на Онежской улице. Никто из правоохранителей и других водителей не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль.