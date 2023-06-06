Психолог назвала главные возбуждающие женщин мужские качества

Психолог Ахмедова назвала откровенность и галантность возбуждающими мужскими качествами

Психолог, психиатр, психотерапевт Ксения Ахмедова назвала галантность и откровенность одними из главных мужских возбуждающих качеств. Эти и другие отличительные черты, притягивающие женщин, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Ахмедовой, одной из привычек, вызывающих наибольшее сексуальное волнение у женщин, является джентльменское поведение. «Если мужчина проявляет внимание и уважение к женщине, это вызовет положительные эмоции. Например, внимательность к тому, что женщина говорит, ее действиям, интерес к ее мыслям и мнению, — все это укрепит отношения», — считает она.

Еще одна возбуждающая привычка мужчин — умение заботиться о своем теле. Для многих женщин это является качеством, свидетельствующем о любви к себе, продолжила психолог.

Также вызывающим возбуждение у некоторых женщин качеством может быть непосредственность и откровенность в разговорах, отметила собеседница «Ленты.ру». «Многие мужчины предпочитают говорить все, что думают и чувствуют. В таких случаях даже обсуждения обычных повседневных тем могут стать провокационными и вызвать сексуальное желание», — добавила сексолог.

В заключение Кузнецова отметила, что все люди разные, и предпочтения у всех тоже разные, поэтому то, что понравится одной женщине, может совсем не впечатлить другую. Она призвала выбирать партнера, основываясь на личных предпочтениях, а не на общественных стандартах.

Ранее сексолог Андрей Кузнецов перечислил основные мужские эротические фантазии. По его словам, чаще всего мужчины мечтают о сексе более чем с одной партнершей.