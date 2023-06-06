Силовые структуры
Российского военнослужащего осудили на пять лет за уклонение от мобилизации
Военнослужащего ЧФ приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии за уклонение от мобилизацииСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Младшего сержанта Черноморского флота России приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение вынес Севастопольский гарнизонный военный суд. «За совершение изложенных действий Тряпкин признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в пресс-службе суда.