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21:58, 6 июня 2023Силовые структуры

Российского военнослужащего осудили на пять лет за уклонение от мобилизации

Военнослужащего ЧФ приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии за уклонение от мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Младшего сержанта Черноморского флота России приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение вынес Севастопольский гарнизонный военный суд. «За совершение изложенных действий Тряпкин признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в пресс-службе суда.

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    Марина Совина
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