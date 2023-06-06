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19:19, 6 июня 2023Мир

Венгрия призвала Запад давать Украине только реалистичные обещания

Президент Венгрии Новак призвала Запад давать Украине только реалистичные обещания

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак призвала Запад не давать Украине напрасные обещания. Ее слова приводит ТАСС.

«На саммите восточного крыла НАТО в Братиславе достигнуто согласие: самая важная цель на Украине — мир. Запад поступит правильно, если даст Украине только реалистичные обещания, которые сможет выполнить», — уточнила политик.

При этом она напомнила, что Киев должен соблюдать права национальных меньшинств. В частности, лидер страны имела в виду этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

По ее словам, Венгрия находится между двумя кризисными зонами — Украиной и Западными Балканами. Стабильность последнего региона также является условием безопасности Европы и Венгрии, объяснила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто допустил, что оружие, поставляемое Украине, может попасть в другие страны и привести к региональным конфликтам.

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    Анастасия Заикина
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