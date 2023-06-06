Венгрия призвала Запад давать Украине только реалистичные обещания

Президент Венгрии Новак призвала Запад давать Украине только реалистичные обещания

Президент Венгрии Каталин Новак призвала Запад не давать Украине напрасные обещания. Ее слова приводит ТАСС.

«На саммите восточного крыла НАТО в Братиславе достигнуто согласие: самая важная цель на Украине — мир. Запад поступит правильно, если даст Украине только реалистичные обещания, которые сможет выполнить», — уточнила политик.

При этом она напомнила, что Киев должен соблюдать права национальных меньшинств. В частности, лидер страны имела в виду этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

По ее словам, Венгрия находится между двумя кризисными зонами — Украиной и Западными Балканами. Стабильность последнего региона также является условием безопасности Европы и Венгрии, объяснила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто допустил, что оружие, поставляемое Украине, может попасть в другие страны и привести к региональным конфликтам.