Названа опасность спуска Каховского водохранилища

Эколог Медведков: спуск Каховского водохранилища оголит опасные отложения

Полный спуск Каховского водохранилища, который может произойти после разрушения дамбы Каховской ГЭС, оголит вредные отложения. О такой опасности рассказал эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ Алексей Медведков. Его слова передает РИА Новости.

Специалист объяснил, что на дне водохранилища накоплены загрязнители, которые в течение десятилетий поступали туда вместе со стоками. Там могут содержаться в том числе тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и радионуклиды. Также могут пострадать пахотные земли, на которые вместе со стоком воды могут попасть эти отходы.

«Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить», — заявил Медведков. Подобные отложения он назвал химической бомбой.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате из Каховского водохранилища произошел неконтролируемый сброс воды. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.