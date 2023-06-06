Бравший взятки с россиян за операции врач осужден на три года колонии

В Красноярске осудили заведующего операционным блоком больницы за взятки от пациентов

В Красноярске суд приговорил к трем годам лишения свободы 35-летнего заведующего операционным блоком клинической больницы № 4, который брал деньги с пациентов за проведение внеочередных операций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он обязан оплатить штраф в один миллион рублей.

Суд установил, что с июня по август 2021 года медик получал взятки на сумму от 45 до 95 тысяч рублей. Пациенты созванивались с ним напрямую, он называл им размер вознаграждения в зависимости от операции. После этого они переводили деньги на карту врача, привязанную к номеру мобильного телефона, либо передавали ему наличные.

Затем пациенты приезжали в больницу, заведующий осматривал их в своем кабинете и отправлял в регистратуру для оформления госпитализации. На следующий день проводилась операция, которая оплачивалась за счет средств обязательного медицинского страхования. Всего осужденный получил 300 тысяч рублей от шести пациентов.

На суде врач не признал вину. Он заявил, что деньги были подарками от благодарных пациентов.