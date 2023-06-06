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06:14, 6 июня 2023Забота о себе

Ощущение предчувствия скорой смерти объяснили

Rsute.ru: предчувствие скорой смерти может свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Фото: Unsplash.com

Портал Rsute.ru объяснил ощущение предчувствия скорой смерти. По мнению авторов статьи, подобные сигналы организма могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, и своевременное обращение к врачу позволит спасти жизнь.

Признакам подобных ощущений называется тревога, беспокойство неясного характера, потеря аппетита, резкое снижение веса, постоянная усталость. Если они повторяются часто и усиливаются со временем, не следует их игнорировать.

«Предчувствие смерти может также проявляться через эмоциональные изменения. Вы можете почувствовать сильную тревогу, печаль, отчаяние или даже благодарность и принятие своей судьбы», — отмечается в статье.

Авторы материала напомнили, что врачи обладают необходимыми знаниями и опытом, которые могут предотвратить многие проблемы и спасти жизнь пациента. Необходимо обратиться к специалистам, чтобы провести обследование и своевременно начать лечение. Кроме того, следует обращать внимание на собственное эмоциональное состояние, чтобы распознать сигналы подсознания.

Ранее терапевт Майк Бол перечислил пять симптомов преждевременно стареющего мозга. По словам Бола, одним из таких признаков являются перепады настроения.

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    Марина Совина
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