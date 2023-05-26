Названы пять признаков преждевременно стареющего мозга

Терапевт Майк Бол назвал перепады настроения признаком преждевременно стареющего мозга

Терапевт, доктор медицинских наук и сертифицированный тренер Майк Бол перечислил пять признаков преждевременно стареющего мозга, одним из которых являются перепады настроения. Ее слова приводит издание Eat Tis, Not That!.

По словам врача, беспричинное изменение настроения должно насторожить потому, что это явный признак нарушения такой важной функции мозга, как контроль и регуляция эмоций, объяснил он.

Еще одним тревожным сигналом преждевременного старения мозга Бол назвал трудности с поддержанием равновесия, необходимого для сохранения тела вертикальном положении. Врач сослался на исследования, показавшие, что при достижении среднего возраста удерживать равновесие становится сложнее из-за уменьшения мышечной массы или же из-за дегенеративных изменений в мозгу.

Также о старении мозга могут свидетельствовать проблемы с памятью и забывчивость, продолжил Бол. «Если вы обнаружили, что теряете долговременную память или неспособны формировать кратковременные воспоминания, это может означать, что с вашим мозгом что-то происходит», — отметил врач.

Кроме того, симптомами когнитивных нарушений могут быть проблемы с координацией движений, дезориентация, проблемы с памятью, отсутствие мотивации выполнять повседневные задачи и снижение коммуникативных навыков, заключил терапевт.

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