Невролог рассказал о простом способе выявить начинающееся слабоумие

Невролог Парфенов: определить начинающуюся деменцию можно при помощи словарного теста

Врач-невролог Владимир Парфенов рассказал, что одним из простых способов определить начинающееся слабоумие является словарный тест. Его цитирует «Газета.Ru».

Специалист объяснил, что с помощью тестов на запоминание 10-12 слов врачи могут быстро и достаточно эффективно оценить когнитивные способности пациента и выявить у него деменцию.

Допустим мы попросили запомнить пять слов: «кузнечик» — «грузовик» — «блюдце» — «лимонад» — «кинотеатр». Если пациент забыл слово «кузнечик», врач спрашивает: а было ли у нас какое-то насекомое? Если подсказки помогают, то это может быть вариантом нормы Владимир Парфенов врач-невролог

Парфенов подчеркнул, что люди с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции не могут вспомнить предложенные врачом слова даже при помощи подсказок.

По словам невролога, такое тестирование позволяет специалистам определить выраженность когнитивного расстройства или его отсутствие, а также установить стадию болезни. Деменция диагностируется при сильном нарушении памяти и других функций мозга. Если же результаты не выходят за пределы нормы, но человек все равно жалуется на нарушение способности к запоминанию, ему ставят диагноз «субъективное когнитивное расстройство», добавил Парфенов.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что приступы дневного сна могут быть одним из признаков деменции. Популярная среди многих россиян привычка, согласно результатам недавнего исследования американских ученых, является одним из первых проявлений начавшихся нейродегенеративных процессов.

