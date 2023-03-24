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15:42, 24 марта 2023Забота о себе

Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции

Сомнолог Полуэктов: приступы дневного сна могут оказаться первыми проявлениями деменции

Фото: Andisheh A / Unsplash

Популярная среди многих россиян привычка может оказаться одним из первых проявлений деменции, считает сомнолог Михаил Полуэктов. О необычном признаке слабоумия он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Он согласился с результатами недавнего исследования американских ученых, показавшего, что часто спящие днем люди находятся в группе риска по развитию деменции. Ученые наблюдали за 1,4 тысячи добровольцев в течение 14 лет, и у тех, кто часто спал днем, по прошествии шести лет после начала исследований нашли деменцию.

Полуэктов считает, что прямой причинно-следственной связи между дневным сном и развитием деменции нет, однако болезнь у участников исследования могла развиться и раньше. «А приступы дневного сна как раз стали ее первыми ранними проявлениями. Вполне вероятно, что в самом начале развития нейродегенеративного процесса в головном мозге начали повреждаться те центры, которые отвечают за правильную регуляцию работы внутренних часов», — объяснил сомнолог.

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Организм, продолжил он, вследствие этого потерял способность четко определять, когда ему переходить в состояние сна, а когда бодрствовать. «И по этой причине такие люди чаще, чем другие, начинают позволять себе дневной сон», — сказал он, добавив, что со временем изменения станут более очевидными и будут выражаться в когнитивных нарушениях, потере внимания и трудностях в передвижении.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская перечислила приемы, помогающие сохранить мыслительные способности. По ее словам, контроль артериального давления может предотвратить возникновение деменции или заметно замедлить развитие болезни.

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Александра Лисица
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