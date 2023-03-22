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15:43, 22 марта 2023Забота о себе

Названы простые правила для предотвращения деменции

Невролог Чудинская перечислила приемы, помогающие сохранить умственные способности

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Контроль артериального давления может предотвратить возникновение деменции или заметно замедлить развитие болезни. Этот и другие приемы, помогающие сохранить мыслительные способности, врач-невролог Галина Чудинская перечислила в беседе с Life.

По ее словам, артериальное давление выше 130/80 провоцирует повреждение клеток головного мозга из-за расширяющихся капилляров. В результате увеличивается риск развития сосудистой деменции. Чудинская добавила, что для хорошего кровоснабжения головного мозга давление должно быть в пределах от 90/60 до 130/80.

Невролог назвала простые правила для предотвращения старческого слабоумия. Она посоветовала следить за режимом питания, сна и не забывать о ежедневной физической активности. Дольше сохранить высокие умственные способности помогают интеллектуальные занятия: изучение нового языка, настольные игры, чтение или игра на музыкальных инструментах.

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Деменция — это неизлечимое, прогрессирующее заболевание, вызванное органическим поражением головного мозга. В процессе болезни снижаются умственные и мыслительные способности.

Ранее врач-невролог «Европейского медицинского центра» Анастасия Медведева раскрыла способы, помогающие снизить риск развития деменции. По ее мнению, лучшей профилактикой старческого слабоумия является здоровый образ жизни.

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Екатерина Улитина
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