Россиянам назвали простые способы профилактики слабоумия

Невролог Медведева посоветовала упражнения для мозга и диету для профилактики деменции

Лучшей профилактикой деменции является здоровый образ жизни, включающий диету и упражнения для мозга. Простые способы, помогающие снизить риск развития опасного нейродегенеративного заболевания, врач-невролог «Европейского медицинского центра» Анастасия Медведева раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Основой профилактики возрастных нарушений в работе мозга Медведева назвала физическую активность. Любые упражнения помогают регулировать обменные процессы, работу нервной системы, укрепляют сосудистую систему. Благодаря им можно замедлить потерю памяти, улучшить координацию движений и моторику, что в конечном итоге уменьшает риск когнитивных нарушений.

Также, по словам невролога, недостаток общения и одиночество провоцируют депрессию, которая негативно сказывается на работе головного мозга. Поэтому снизить риск слабоумия позволит социальная активность, встречи с друзьями, посещение клубов по интересам. Не менее важно для профилактики деменции правильно питаться, посоветовала Медведева.

Существует специальная диета для головного мозга Mind, в которой сочетаются принципы средиземноморской системы питания и DASH-диеты, разработанной для контроля давления и работы сердечно-сосудистой системы. Ее рацион предполагает ограничение употребления мясных и молочных продуктов в пользу рыбы, морепродуктов, овощей, зелени и фруктов. Эта диета показала наилучшие результаты в профилактике развития деменции у пожилых людей Анастасия Медведева врач-невролог

Принципы ЗОЖ невролог посоветовала сочетать с когнитивными тренингами. Это может быть запоминание новой информации, изучение иностранных языков, чтение книг и решение головоломок и кроссвордов. Также в качестве когнитивного тренинга и стимуляции мозговой деятельности можно использовать специально созданные программы и работать в группе или индивидуально с нейропсихологом.

Существуют различные компьютерные методики, предназначенные для разного интеллектуального уровня, как для пожилых людей из группы риска, так и для пациентов с уже имеющемся когнитивным дефектом Анастасия Медведева врач-невролог

В заключение Медведева призвала отказаться от употребления алкоголя и сигарет и обязательно держать под контролем любые возрастные проблемы со здоровьем, особенно снижение слуха, диабет и гипертонию.

Ранее врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какое состояние является ранним признаком деменции. Он призвал внимательно относиться к эмоциональному состоянию людей старше 65 лет. Для диагностики специалисты проводят детальное нейропсихологическое тестирование.