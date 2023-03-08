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06:57, 8 марта 2023Забота о себе

Назван ранний признак деменции

Врач-невролог Мацокин назвал депрессию ранним признаком деменции у пожилых людей

Фото: Unsplash

Врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, какое состояние является ранним признаком деменции. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Мацокин назвал депрессию ранним признаком деменции, особенно у пожилых людей. Они часто не могут объективно оценить свое состояние, а родственники списывают его на черты характеры и особенности возраста. Эти факторы приводят к тому, что россияне поздно обращаются за медицинской помощью.

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Невролог напомнил, что ранняя диагностика и терапия позволяет замедлить деменцию на 8-10 лет. Поэтому он призвал внимательно относиться к эмоциональному состоянию людей старше 65 лет. Для диагностики специалисты проводят детальное нейропсихологическое тестирование.

«Если диагноз подтвержден, важно определить, чем именно он вызван. Для этого проводят МРТ головного мозга, исследование крови на определенные показатели, УЗИ артерий головы и шеи», — объяснил Мацокин.

Врач добавил, что здоровый образ жизни является профилактикой деменции. Он призвал следить за массой тела, отказаться отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и следить за питанием особенно со средних лет.

Ранее россиянам назвали ежедневную привычку, помогающую предотвратить риск деменции. Британский врач, ведущий телевизионных программ по биологии и медицине Майкл Мозли призвал чистить зубы. В противном случае бактерии из ротовой полости спровоцируют развитие заболевания.

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Марина Совина
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