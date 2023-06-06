Башкирский драматический театр представил спектакль по рассказам Чехова

Башкирский академический театр драмы представил премьеру спектакля по рассказам Чехова

Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури представил премьеру спектакля Айрата Абушахманова «Чехов-уроки» по рассказам А. П. Чехова. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря театра Ирину Захарову.

Как сообщает пресс-секретарь, спектакль состоит из шести ранних рассказов писателя: «Верочка», «Неосторожность», «Дорогая собака», «Егерь», «Переполох» и «Дочь Альбиона». Главными темами постановки стали любовь, семейные ценности, малодушие человека и понятие чести.

По словам директора театра Иршата Файзуллина, спектакль в большей степени рассчитан на молодое поколение. Благодаря постановке учащиеся школ смогут узнать намного больше о писателе, а также увидеть воочию чеховских персонажей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске состоится инклюзивный уличный фестиваль кино с комментированием для незрячих. Известно, что на фестивале покажут пять короткометражных фильмов молодых режиссеров.

