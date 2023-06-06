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17:59, 6 июня 2023Моя страна

Башкирский драматический театр представил спектакль по рассказам Чехова

Башкирский академический театр драмы представил премьеру спектакля по рассказам Чехова

Фото: Пресс-служба Башдрамтеатра

Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури представил премьеру спектакля Айрата Абушахманова «Чехов-уроки» по рассказам А. П. Чехова. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря театра Ирину Захарову.

Как сообщает пресс-секретарь, спектакль состоит из шести ранних рассказов писателя: «Верочка», «Неосторожность», «Дорогая собака», «Егерь», «Переполох» и «Дочь Альбиона». Главными темами постановки стали любовь, семейные ценности, малодушие человека и понятие чести.

По словам директора театра Иршата Файзуллина, спектакль в большей степени рассчитан на молодое поколение. Благодаря постановке учащиеся школ смогут узнать намного больше о писателе, а также увидеть воочию чеховских персонажей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске состоится инклюзивный уличный фестиваль кино с комментированием для незрячих. Известно, что на фестивале покажут пять короткометражных фильмов молодых режиссеров.

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    Алиса Удовик
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