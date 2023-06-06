В Челябинске проведут уличный фестиваль кино с комментированием для незрячих

В Челябинске состоится инклюзивный уличный фестиваль кино с комментированием для незрячих

В Челябинске состоится инклюзивный уличный фестиваль кино с комментированием для незрячих. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, мероприятие, где соберутся как зрячие, так и незрячие люди, проведут 9 июня в парке имени Гагарина. Отмечается, что для последних организуют тифлокомментирование — его текст готовят специалисты Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых, а озвучивают его профессиональные театральные актеры.

Известно, что на фестивале покажут пять короткометражных фильмов молодых режиссеров. В программе обещают комедии, мистические драмы, мелодрамы и фильмы в формате «скринлайф» (все события происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона — прим. «Ленты.ру»). Все короткометражки сняты на Урале местным съемочными группами.

«Зрячие и незрячие, сидя у фонтана в летнем парке, вместе посмотрят и обсудят современное уральское кино. Ограничения здоровья помогут преодолеть тифлокомментарии, а ограничения пространственные — свободная рассадка, где не будет первых и последних мест», — высказалась организатор проекта «Незримое кино» Александра Петрова.

В апреле сообщалось, что в Калмыкии на территории этнохотона «Адык — страна Бумба» пройдет культурно-этнографический фестиваль «Гимн тюльпанов».