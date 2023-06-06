Обнаружена планета класса теплый юпитер с необычной орбитой

Телескоп TESS обнаружил экзопланету класса теплый юпитер с необычной орбитой

Астрономы под руководством ученых из Университета штата Пенсильвания сообщили об открытии необычной экзопланеты класса теплый юпитер TOI-1859 b, которая вращается вокруг родительской звезды по вытянутой и наклонной орбите. О результатах наблюдения сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Наблюдения за звездой TOI-1859, которая на 30 процентов массивнее Солнца, проводили с помощью космического телескопа TESS, который проводит поиск кандидатов в экзопланеты по изменению блеска их родительских светил. Этот подход называется транзитным методом, и на настоящий момент аппарат позволил идентифицировать около 6600 объектов-кандидатов (TESS Objects of Interest, или TOI), из которых 333 были подтверждены как экзопланеты.

Планетарную природу обнаруженного TESS транзитного сигнала у звезды TOI-1859 подтвердили в ходе последующих наземных наблюдений. Планета TOI-1859 b имеет радиус около 0,86 радиуса Юпитера и обращается вокруг своего хозяина каждые 63,48 дня на расстоянии около 0,33 астрономической единицы от него. Учитывая, что родительская звезда имеет эффективную температуру примерно 6341 кельвинов, размер планеты и ее расстояние до родительской звезды позволяют предположить, что объект является «теплым Юпитером».

Наклон орбиты планеты относительно звезды в проекции на небо составляет 38,9 градуса, а эксцентриситет составляет 0,57 (для окружности эксцентриситет равен нулю). Астрономы предполагают, что такая вытянутая орбита связана с динамическими взаимодействием с другими объектами в системе, например, через механизм Козаи, когда на систему планета-звезда влияет третье массивное тело. Большой наклон орбиты может объясняться резонансом между планетезималью (зародышем планеты) и протопланетным диском в присутствии массивного внешнего компаньона, вращающейся вокруг TOI-1859.

Ученые отмечают, что результаты указывают на существование второго объекта в системе, который может быть как массивной планетой, так и коричневым карликом, который является промежуточным по своей массе объектом между газовыми гигантами и небольшими звездами.