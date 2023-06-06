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18:26, 6 июня 2023Путешествия

Неуправляемый пассажир убежал от стюардесс и был пойман испуганными попутчиками

Daily Mail: агрессивный пассажир рейса Delta вынудил пилотов экстренно посадить самолет

Кадр: WXYZ

Неуправляемый пассажир рейса авиакомпании Delta был пойман испуганными попутчиками и вынудил пилотов экстренно посадить самолет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в лайнере, следовавшем из Парижа в Детройт. 34-летний путешественник вел себя агрессивно по отношению к членам экипажа и остальным пассажирам, а также отказывался занимать свое место. Стюардессы пытались успокоить буйного мужчину, однако он сбежал от них и стал ходить по салону. В этот момент шестеро попутчиков набросились на дебошира и схватили его.

Командиру воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку в отдаленном канадском аэропорту Стивенвилла, где агрессивного пассажира встретила полиция. Во время задержания мужчина недоумевал, за что его выдворили из самолета. Попутчики нарушителя, в свою очередь, испытали облегчение, когда его сняли с рейса.

Ранее, в мае, пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.

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    Зарина Дзагоева
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