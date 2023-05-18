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05:30, 18 мая 2023Путешествия

Пассажир бизнес-класса напился в баре и попытался помочиться на попутчицу

Пассажирка Emirates получила компенсацию из-за пытавшегося помочиться на нее попутчика

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажир бизнес-класса Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от авиакомпании, об этом она рассказала The Telegraph.

Уточняется, что самолет следовал из Глазго в Сидней. По словам пассажирки, она потратила накопившиеся 180 тысяч миль, чтобы поднять класс обслуживания для себя и мужа и провести долгий полет с комфтортом. Однако во время полета напившийся попутчик несколько раз пытался сесть на нее, а затем и вовсе расстегнул штаны в попытке помочиться на кресло, где сидела женщина. Ее супруг встал и оттолкнул мужчину, рассказала она.

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«Я боялась, что если закрою глаза, он вернется и сделает это», — рассказала путешественница.

Стюардессы пытались успокоить дебошира в течение полета. После приземления члены экипажа написали отчет о случившемся, попросив компанию связаться с пострадавшим клиентом. Пассажирка запросила возмещение всех потраченных на полет миль, но получила лишь 60 тысяч из них.

Ранее студент американского колледжа также устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. 21-летний Ариан Вохра летел из Нью-Йорка в Нью-Дели на свадьбу сестры, сильно напился и игнорировал инструкции бортпроводников. Он вставал со своего места, угрожал безопасности самолета и, наконец, помочился на одного из пассажиров.

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Зарина Дзагоева
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