В России описали последствия провала украинского контрнаступления

Депутат ГД Швыткин допустил попытку заморозки конфликта после провала контрнаступления

После провала контрнаступления ни Украина, ни Запад не смирятся с поражением, конфликт на этом не завершится. Тем не менее, возможны попытки его заморозки, что является невыгодным для России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

Запад будет делать все возможное для того, чтобы Украина продолжала воевать. Людей будут гнать всеми силами. Опрометчиво ожидать, что после провала контрнаступления Украина просто сложит лапки. Конечно, это послужит определенным толчком к началу переговорного процесса, попыткам заморозить конфликт, — считает политик.

Вместе с тем, Швыткин подчеркнул, что заморозка конфликта не в интересах России. Задача страны — обеспечить выполнение задач в рамках СВО.

«Понятно, что финансировать Украину бесконечно Запад не сможет, военная составляющая блока НАТО постепенно истощается. Так что, чем дольше будет развиваться эта ситуация, тем больше страны Европы будут понимать, что продолжать конфликт до бесконечности невозможно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла значительные и несопоставимые потери. Наиболее отличились в боях российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, добавил Шойгу.

