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19:33, 6 июня 2023Среда обитания

В Новой Каховке заявили об угрозе заражения воды из-за затопления кладбища

Замглавы Новой Каховки Дмитриев заявил об угрозе заражения воды из-за затопления кладбища

Фото: Экстренные службы Херсонской области / ТАСС

Существует угроза заражения воды в Новой Каховке из-за затопления кладбища после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил замглавы администрации города Сергей Дмитриев в эфире «Радио России», цитату приводит ТАСС.

Такую ситуацию он назвал ужасной, указав, что это создаст очень большие трудности для местных жителей.

Утром 6 июня мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров. По его словам, максимальный подъем воды может составить 12 метров, ситуация усложняется, дамбу продолжает подмывать.

В городе ввели режим ЧС.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате произошел прорыв дамбы гидроэлектростанции и слив воды. Это привело к затоплению ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра.

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    Антон Похиляк
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