Появилась версия пропажи во Владивостоке семьи представителя генконсульства КНДР

Baza: пропавшая во Владивостоке семья представителя генконсульства КНДР могла сбежать

Жена и сын представителя генконсульства КНДР Цой Ен Нама, пропавшие во Владивостоке, могли сбежать в Китай или Южную Корею. Соответствующую версию публикует Baza.

По данным источников издания, правоохранители выяснили, что семья села в такси на территории генконсульства, после чего перебралась в другую машину и направилась в сторону Хабаровска. Кроме того, уточняется, что 43-летняя Ким Кум Сун, и 15-летний Пак Квон Чжу покинули здание с тремя коробками, куда, предположительно, могли сложить личные вещи.

Ранее сообщалось о пропаже граждан КНДР после посещения северокорейского консульства. Поисковая организация «ПримПоиск» опубликовала сообщение об их розыске, однако позже объявление было удалено. Ситуацией занимаются правоохранительные органы.