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12:01, 6 июня 2023Мир

Жена и сын генконсула Северной Кореи пропали во Владивостоке

Во Владивостоке пропали граждане КНДР после посещения северокорейского консульства

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Во Владивостоке пропали граждане КНДР после посещения северокорейского консульства, передает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию «ПримПоиск».

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток... 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР... до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — заявили в организации.

Также известно, что правоохранительные органы уже занимаются ситуацией. Отмечается, что организация удалила сообщение о поиске людей со своих страниц.

Ранее стало известно о строительстве заграждений на границе КНДР с Россией. Уточняется, что после начала пандемии COVID-19 в 2020 году власти Северной Кореи начали строительство масштабных укреплений на границе с Россией и Китаем.

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    Анастасия Заикина
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