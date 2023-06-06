Жена и сын генконсула Северной Кореи пропали во Владивостоке

Во Владивостоке пропали граждане КНДР после посещения северокорейского консульства

Во Владивостоке пропали граждане КНДР после посещения северокорейского консульства, передает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию «ПримПоиск».

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток... 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР... до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — заявили в организации.

Также известно, что правоохранительные органы уже занимаются ситуацией. Отмечается, что организация удалила сообщение о поиске людей со своих страниц.

Ранее стало известно о строительстве заграждений на границе КНДР с Россией. Уточняется, что после начала пандемии COVID-19 в 2020 году власти Северной Кореи начали строительство масштабных укреплений на границе с Россией и Китаем.

